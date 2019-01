TAP M&E desmonta oficinas em Porto Alegre

9

2019-01-10

Unidade já teve 2,7 mil empregados, com áreas de especialização que são únicas no Brasil Antonio Santos/Divulgação/JC

Patrícia Comunello

A movimentação de desmonte de estruturas nas oficinas da TAP M&E em Porto Alegre se acelerou nos últimos dias. Nesta quinta-feira (10), a operação atingiu as docas (estruturas que lembram andaimes) onde aeronaves costumavam estacionar para manutenção. A empresa portuguesa, que assumiu as oficinas da antiga Varig manutenção (VEM) em 2006, decidiu desativar a unidade. A outra oficina fica no Rio de Janeiro.

Além de desmonte, também estão sendo feitas pinturas nas fachadas para esconder a antiga logomarca em verde e vermelho da TAP, de aviação, já que os aviões da companhia área também eram revistados nos hangares. Os demais hangares são pintados. A unidade já teve 2,7 mil empregados, com áreas de especialização que são únicas no Brasil. No fim de 2018, estavam menos de cem. A empresa alega que a demanda caiu.

Uma empresa chinesa, a Flightparts, negocia a aquisição dos ativos. O interesse é em assumir todas as oficinas com as expertises em manutenção e aviônica. As conversas estão bem adiantadas, segundo fonte ouvida pela reportagem. A TAP M&E já admitiu, em nota, que há empresas interessadas em assumir a operação, mas diz que não comenta tratativas. O encerramento completo da atividade deve ocorrer até começo da semana que vem.

A portuguesa já comunicou à Fraport, concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que vai entregar os prédios. A maior parte das estruturas físicas de oficinas fica na área do aeroporto. A Flightparts também já conversa com a concessionária. A Fraport confirmou que busca novos ocupantes para o terreno, ao lado da pista de pouso e decolagens.