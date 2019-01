ANTT e CCR assinam contrato de concessão da RIS na sexta-feira

9

664855

2019-01-10 01:00:00

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) remarcou para a sexta-feira, dia 11 de janeiro, a data de assinatura do contrato de concessão da Rodovia de Integração do Sul (RIS), arrematada pela CCR em novembro passado. Pelo cronograma inicial, a assinatura do documento iria ocorrer ontem. A mudança está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A CCR levou o lote de estradas que compõem a RIS com a oferta da menor tarifa básica de pedágio, de R$ 4,30545, com deságio de 40,53% em relação à tarifa máxima, fixada em R$ 7,24. O leilão foi realizado na B3 no dia 1 de novembro do ano passado.

A vencedora disputou com outras quatro concorrentes os 473,4 quilômetros do lote rodoviário gaúcho, composto por parte da BR-101 e mais três rodovias federais (BR-290/BR-386/BR-448), passando pelas cidades de Osório, Passo Fundo, Canoas e Porto Alegre.

O principal atrativo da RIS é a freeway, entre Porto Alegre e Osório. Os investimentos previstos na concessão são de R$ 7,8 bilhões, e os custos operacionais para manutenção atingem R$ 5,6 bilhões.