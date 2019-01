Sobem registros de produtos biológicos para uso agrícola

9

664849

2019-01-10 01:00:00

Em 2018 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) bateu o recorde no registro de defensivos de baixa toxicidade: 52 novos produtos de um total de 450 registrados. Estes agrotóxicos de baixa toxicidade -menos nocivos à saúde humana - são aqueles que contém organismos biológicos, microbiológicos, bioquímicos, semioquímicos ou extratos vegetais, e podem ser usados na agricultura orgânica.

Em 2017, foram registrados 40 produtos de baixa toxicidade somando 405 registrados; em 2016, foram 39 biológicos e 277 no total. "A variedade de produtos beneficia muitas culturas, pois a maior parte deles são registrados para um ou mais alvos biológicos, independentemente da cultivar onde estas pragas são encontradas", explica o chefe da Divisão de Registro de Produtos Formulados da Secretaria de Defesa Agropecuária, Bruno Cavalheiro Breitenbach.

Segundo Breitenbach, "o recorde de registro de produtos menos tóxicos é resultado da política adotada de priorizar a análise dos processos de registro destes produtos". Ele disse ainda que há uma maior demanda dos produtores rurais brasileiros por alternativas menos agressivas ao meio ambiente e ao consumidor.

Com a nova política de priorizar os produtos biológicos, a demora para o registro destes produtos foi reduzida drasticamente. Atualmente, o tempo médio entre o pedido de registro pelo interessado e a conclusão do processo varia de três a seis meses.

Atualmente, existem 1.345 pedidos de registro de agrotóxicos em análise no Mapa. Além do ministério também analisam os pedidos os ministérios da Saúde, do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Exemplos de defensivo biológico são algumas espécies de vespas ou fungos que ao serem liberados nas lavouras atacam unicamente as lagartas que causam danos às culturas. O produtor brasileiro pode então dispensar o uso de produtos químicos para travar uma guerra biológica com as pragas, onde quem ganha é o bolso do produtor, a sociedade e o meio ambiente.

Na avaliação de Breitenbach o mercado dos produtos biológicos tende a aumentar, pois têm sido observados volumes cada vez maiores de investimentos em pesquisa e desenvolvimento.