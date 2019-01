9

664717

2019-01-09 09:13:00

Inflação de Porto Alegre avança para 0,30% na primeira semana do ano, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre registrou variação de 0,30% na primeira semana de janeiro de 2019, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (9). O resultado foi 0,05 ponto percentual (p.p.) superior ao divulgado na última semana de dezembro do ano passado, quando ficou em 0,25%. No geral, o índice subiu 0,44%, com alta em seis das sete capitais pesquisadas.

Na capital gaúcha, quatro das oito classes de despesa apresentaram aceleração em suas taxas de variação, com destaque para Alimentação (de -0,03% para 0,38%) e Habitação (de 0,85% para 0,99%).

As pressões acima da variação média foram apuradas em Habitação (0,99%), Vestuário (0,50%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,45%) e Alimentação (0,38%). Já em nível abaixo da variação média, situaram-se Despesas Diversas (0,15%), Comunicação (-0,02%), Educação, Leitura e Recreação (-0,12%) e Transportes (-0,77%).

Além de Porto Alegre, também mostraram acréscimo nas taxas de variação Salvador (de 0,22% para 0,55%), Brasília (de 0,09% para 0,35%), Belo Horizonte (de 0,25% para 0,51%), Recife (de 0,19% para 0,38) e São Paulo (de 0,11% para 0,28%). No Rio de Janeiro, não houve variação e o percentual permaneceu em 0,73%.

A tabela a seguir mostra as variações percentuais das capitais pesquisadas nesta e na apuração anterior: