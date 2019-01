Ibovespa sobe 0,36% e bate novo recorde, alcançando 92.031 pontos

9

Após uma tarde na qual operou sem se firmar em uma única direção, o Ibovespa encerrou o pregão ontem em alta de 0,36%, aos 92.031 pontos, atingindo nova máxima histórica no fechamento. Especialistas em renda variável atribuíram o desempenho instável do principal índice do mercado acionário brasileiro "ao modo de espera" do mercado em relação ao anúncio de ações mais concretas pelo novo governo.

As ações do Banco do Brasil ficaram em terreno negativo por todo o pregão e, em muitos momentos contaminaram seus pares do bloco financeiro que também sofreram influência negativa de baixas de bancos negociados em Nova Iorque. Os papéis ordinários do BB encerraram o pregão em baixa de 1,13%. Também em queda fecharam as units do Santander (-0,98%). Já Itaú Unibanco e Bradesco subiram 1,27% e 0,61%, respectivamente.