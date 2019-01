Ouro é pressionado por valorização do dólar e fecha em baixa

9

664652

2019-01-08 18:26:00

O contrato futuro de ouro encerrou o pregão desta terça-feira (8), em baixa, pressionado pela valorização do dólar em relação a outras moedas principais, como o euro e a libra.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em fevereiro fechou em queda de 0,31%, para US$ 1.285,90 por onça-troy.

O avanço das bolsas em Nova Iorque e a alta do dólar em relação a outras moedas desfizeram parte da demanda pelo ouro, cujo contrato futuro se valorizou consideravelmente no fim do ano passado. Além disso, a esperança dos investidores de que as negociações comerciais entre Estados Unidos e China resultem em um acordo também esvaziam parte da força do metal precioso.

Uma queda nas importações de ouro da Índia também ajudou a levar para baixo os preços do ouro, com a demanda física pelo metal amarelo caindo em 2018 pelo quinto ano consecutivo. Ainda assim, o rali que já adicionou 8% ao valor do ouro nos últimos três meses pode continuar nas próximas semanas. Na última sexta-feira, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse que estava preparado para "ajustar a política de forma rápida e flexível", o que poderia deter o avanço da moeda americana.