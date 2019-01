'Nós somos uma equipe muito sintonizada', diz Paulo Guedes

9

Agência O Globo

Em meio aos desencontros nas discussões sobre qual será a reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, usou uma cerimônia para tentar acabar com os ruídos. Durante o discurso, mandou um recado. Disse que não há uma divisão entre o seu time e a área política.

"Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga", afirmou o ministro durante a transmissão de cargo de presidente do Banco do Brasil ao velho amigo Rubem Novaes'.

"Nós somos uma equipe muito, muito sintonizada", completa.

No mercado financeiro, há uma preocupação de que exista uma disputa interna no governo em relação à proposta de mudanças no sistema de aposentadorias. Enquanto a equipe econômica defende uma reforma mais profunda, a área política preferiria algo mais ameno.

De acordo com um interlocutor de Guedes, ouvido pelo Globo, os dois times teriam aparado as arestas no fim de semana e chegado a um consenso sobre o texto que será apresentado ao presidente Bolsonaro. No entanto, o ministro exigiu que o assunto fosse mantido em sigilo para evitar especulações e mais desencontros de declarações.

Durante o discurso feito nesta segunda-feira na sede do BB em Brasília, Paulo Guedes voltou a falar que o governo deve combater a apropriação de instituições públicas por setores da sociedade. Falou que isso ocorreu nas gestões civis, mas também na militar.

"O Estado brasileiro foi ocupado e cada grupo de interesse pegou um pedaço, uma teta, sempre perguntando o que pode tirar. Nosso grupo tem outra mentalidade", disse.

Paulo Guedes disse que o Banco do Brasil foi defendido, recentemente, desse processo pela corporação. Por outro lado, a apropriação privada dos recursos públicos teria derrubado o Bndes. Por isso, afirmou que decidiu nomear pessoas do mercado (com grande conhecimento dos fundamentos econômicos), mas deixar sempre pessoas da máquina pública (com intenso conhecimento das engrenagens) para assessorá-los.

"Um quer fazer a novidade e o outro não deixa fazer besteira. Um é para preservar e o outro é para inovar", conta.

Não é diferente no Banco do Brasil. O antigo presidente, Marcelo Labuto, foi convidado para permanecer na vice-presidência do BB. Ele será o responsável pela área de varejo da instituição.

Rubem Novaes também trará de volta o ex-vice de Infraestrutura Carlos Hamilton. Ele ocupará a vice-presidência mais poderosa do BB: a de finanças. O novo CFO (Chief Financial Officer) se aproximou do novo chefe durante a transição de governo. Hamilton foi diretor de política econômica do Banco Central e secretário de política econômica do Ministério da Fazenda.