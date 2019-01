Drone Mavic 2 chega ao mercado com câmeras visual e termográfica

9

2019-01-08 01:00:00

A DJI, líder mundial em drones para uso civil e em tecnologia de imagens aéreas, traz para o mercado o Mavic 2 Enterprise Dual, um drone industrial portátil equipado com câmeras visual e termográfica, dispostas lados a lado. Isso dará aos pilotos uma ferramenta confiável para trabalhar de maneira mais eficiente, segura e rápida em ambientes desafiadores.

Desenvolvido em parceria com os sistemas Flir, o Mavic 2 Enterprise Dual traz o design compacto dos drones da Série Mavic 2 da DJI e a mesma gama de acessórios e controles avançados encontrados no Mavic 2 Enterprise. É possível medir temperaturas, armazenar imagens e dados de temperatura de modo conveniente, além de gerar relatórios.

O drone conta com uma câmera com estabilizador de três eixos, abrigando um sensor 4K para capturar luz visível e uma microcâmera térmica Flir Lepton para capturar dados termográficos. Estes sensores permitem voos noturnos, assim como habilitam voos durante o dia em condições adversas. Os usuários podem escolher entre vários modos de exibição inteligentes no controlador de voo do aplicativo DJI Pilot, visualizando dados dos sensores duplos da câmera.

O produto incorpora e traz a bordo 24 GB de armazenamento de dados e proteção de senha, contabilizando todos os acessos às funções e aos dados armazenados no drone. Ao habilitar a proteção de senha, usuários devem inserir sua senha a cada vez que o drone for ativado, vincular o controle remoto e acessar o armazenamento a bordo. O preço de venda do Mavic 2 Enteprise Dual é de US$ 2.699,00.