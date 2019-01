Com petróleo, Ibovespa tem leve alta e marca máxima acima dos 92 mil pontos

9

664352

2019-01-07 11:24:39

O Ibovespa abriu em leve alta nesta segunda-feira (7), e acelerou os ganhos menos de meia hora depois. A valorização forte do petróleo favorece esse movimento, ao contribuir para a apreciação das ações da Petrobras, que anunciou nesta data que uma comissão irá investigar as causas do vazamento de óleo ocorrido em 2 de janeiro na Bacia de Campos (RJ) junto com a Modec do Brasil, que opera a unidade.

A Vale também inicia o pregão com alta importante num dia de valorização do minério de ferro no mercado chinês.

Às 11h22min, o Ibovespa marcava alta de 0,59% aos 92.206 pontos.

De todas as blue chips, somente a ON do Banco do Brasil exibia queda. Nesse horário, recuava 0,61%. A ON da Vale subia 2,57%. A ON da Petrobras avançava 1,60%, enquanto o petróleo WTI para fevereiro subia 2,54% e o petróleo Brent para março tinha alta de 2,54%.

Às 11h, o presidente Jair Bolsonaro dará posse aos novos presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, e da Caixa, Pedro Guimarães. O evento será no Palácio do Planalto.

Do noticiário internacional, o destaque é o início nesta segunda-feira de uma nova rodada de conversas entre autoridades dos EUA e da China em Pequim. A China pediu aos Estados Unidos que garantam boas condições para o progresso de discussões comerciais bilaterais e queixou-se de ter avistado um navio de guerra americano em supostas águas chinesas.