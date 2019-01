9

2019-01-07

Dólar segue fraco com petróleo forte, negociação comercial e Powell no radar

O mercado de câmbio iniciou a sessão doméstica com o dólar perto da estabilidade mas, por volta das 9h50min, um viés de baixa frente o real predominava. Esse ajuste de baixa da moeda americana representa a sexta queda seguida, após o dólar ter acumulado perdas de 5,21% nas últimas cinco sessões.

O dólar ante o real caiu de R$ 3,9226 no fechamento do dia 26 de dezembro para R$ 3,7181 no final do último dia 4 de janeiro, precificando a fraqueza externa da divisa dos Estados Unidos e expectativas sobre reformas, principalmente a da Previdência, pelo novo governo brasileiro.

Às 10h58min desta segunda-feira, o dólar à vista caía 0,34%, aos R$ 3,704.

Lá fora, o dólar segue em baixa ante seus pares principais e algumas dividas de países emergentes ligados a commodities. Pesam os ganhos das commodities, sobretudo a alta superior a 2% do petróleo.

O cenário também é de espera dos desdobramentos das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China e também do governo americano com o Congresso em torno da construção de um muro na fronteira com o México. Nesse domingo (6), o presidente Donal Trump sugeriu a possibilidade de construção de um muro de aço em vez de concreto na região. Ecoa ainda a fala suave do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em relação à economia americana em 2019, que reduziu temores de recessão nos Estados Unidos e sobre o ciclo de aperto monetário no país.

No radar estão ainda o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participam da cerimônia de posse dos novos presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes; do BNDES, Joaquim Levy; e da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, às 11h.