Bolsas asiáticas sobem após rali em Nova Iorque e antes de conversas entre EUA e China

2019-01-07 08:04:03

As bolsas asiáticas tiveram valorização generalizada e robusta nos negócios desta segunda-feira (7), após um rali em Nova Iorque no fim da semana passada que veio na esteira de dados econômicos animadores dos EUA e comentários favoráveis do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell.

Nessa sexta-feira (4), os últimos números sobre criação de empregos nos EUA surpreenderam positivamente. Apesar disso, Powell disse que o forte desempenho do mercado de trabalho americano não gera pressão inflacionária. Powell também se mostrou otimista com a economia dos EUA e foi enfático ao dizer que o Fed será paciente no aperto de sua política monetária. Como resultado, os principais índices acionários de Nova Iorque saltaram entre 3,3% e 4,3% naquele dia.

Investidores na Ásia também aguardam uma nova rodada do diálogo comercial entre EUA e China. Entre nestas segunda e terça-feira , uma delegação dos EUA liderada pelo vice-representante de comércio, Jeffrey D. Gerrish, conversará com autoridades chinesas sobre as divergências comerciais entre as duas maiores economia do mundo durante reuniões em Pequim.

Nos pregões chineses, o destaque nesta segunda foi do índice Shenzhen Composto, que é formado por startups de menor valor de mercado e subiu 1,71%, a 1.301,41 pontos, seu maior patamar em duas semanas. Já o mais relevante Xangai Composto apresentou ganho mais contido, de 0,72%, a 2.533,09 pontos.

Também no fim da semana passada, o PBoC - como é conhecido o banco central chinês - anunciou uma redução de 1 ponto porcentual no compulsório bancário. O corte será implementado em duas etapas de 50 pontos-base, nos próximos dias 15 e 25.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei avançou 2,44% nesta segunda-feira em Tóquio, a 20.038,97 pontos, embora o iene tenha se fortalecido ante o dólar durante a madrugada, enquanto o Hang Seng subiu 0,82% em Hong Kong, a 25.835,70 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 1,34% em Seul, a 2.037,10 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,21% em Taiwan, a 9.590,30 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana foi igualmente beneficiada pelo rali em Wall Street e o índice S&P/ASX 200 terminou a sessão com alta de 1,14% em Sydney, a 5.683,20 pontos, graças ao forte desempenho de ações de petrolíferas e mineradoras.