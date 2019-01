Latam anuncia nova rota São Paulo-Bolívia

9

664268

2019-01-04 20:30:44

Azul e Latam Airlines Brasil anunciaram nesta sexta-feira (4), o início da venda de bilhetes aéreos para novos destinos. A Latam já começou a comercializar passagens para seu mais novo destino internacional a partir do Brasil: Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A operação terá início em 1º de abril, com voos três vezes por semana.

Já a Azul inicia, na próxima segunda-feira (7), a venda de passagens com destino a Aracati, no Ceará, seu 103º destino doméstico. Os voos começam a ser operados em 26 de fevereiro, tendo Recife, principal centro de conexões da Azul no Nordeste, como aeroporto de origem. Na frequência de ida, as operações terão partida da capital pernambucana, com escala em Mossoró, antes da chegada ao destino cearense. De Aracati para o Recife, as ligações serão diretas.

Além da nova operação para a Bolívia, a Latam também anunciou uma nova frequência aos sábados na rota São Paulo/Guarulhos-Boston. A partir de 6 de abril de 2019, a operação do voo será ampliada de 4 para 5 vezes por semana. A companhia tem buscado expandir sua atuação internacional e já confirmou, para 2019, rotas inéditas como Porto Alegre-Santiago (Chile) e Lima-Montego Bay (Jamaica), além do voo direto entre São Paulo-Munique (Alemanha).