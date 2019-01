Dólar recua ante rivais diante de preocupações com economia americana

9

2019-01-03

O dólar recuou em relação a outras moedas fortes nesta quinta-feira (3), à medida que preocupações com a economia americana elevaram os temores com uma possível recessão no país. Com sinais negativos da atividade nos Estados Unidos, as apostas monitoradas pelo CME Group mostram que a expectativa por uma diminuição na taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) neste ano avançaram.

No fim da tarde em Nova Iorque, dólar caía para 107,59 ienes, enquanto o euro subia para US$ 1,1399 e a libra tinha alta a US$ 1,2638.

A revisão para baixo da previsão de receita da Apple para o primeiro trimestre fiscal, anunciada na noite de ontem, elevou a cautela entre investidores. O presidente-executivo da empresa, Tim Cook, citou em grande parte a desaceleração na China e a guerra comercial da potência asiática com os EUA, em uma carta aos acionistas.

O cenário de preocupação se acentuou depois que o Instituto para a Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) dos EUA informou que o índice de atividade industrial do país recuou de forma mais acentuada do que o esperado por analistas, elevando a apreensão também com a atividade em solo americano enquanto crescem as tensões com uma possível recessão.

Em meio ao cenário, de ontem para hoje, as apostas para a política monetária nos EUA monitoradas pelo CME Group mostram um aumento nas chances de que a taxa de juros chegue ao final de 2019 em um nível menor do que o atual - faixa entre 2,25% e 2,50%. Hoje, 36,3% das apostas apontam que os juros cairão para a faixa entre 2,00% e 2,25% em dezembro, enquanto ontem apenas 9,2% sinalizavam esse patamar. As chances de que a taxa sofra uma queda maior, para o intervalo entre 1,75% e 2,00%, subiram de 0,4% para 11,1% entre ontem e hoje. Há um mês, 72,9% das apostas apontavam que a taxa de juros seria elevada pelo menos uma vez.

Amanhã, investidores acompanharão a fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, para analisar quaisquer sinalizações sobre o futuro da política monetária da instituição. Também será divulgado nesta sexta o relatório de empregos (payroll) americano.