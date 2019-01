Exportações de carnede frango e suína caem

9

2019-01-04

As exportações brasileiras de carne de frango em 2018 foram de 4,1 milhões de toneladas, uma queda de 5,1% ante as 4,32 milhões de toneladas exportadas em 2017, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O segundo semestre reduziu as perdas do ano - durante o período, o setor acumulou média mensal de 377,3 mil toneladas exportadas. O primeiro semestre de 2018 teve queda de 13,4% ante o mesmo período de 2017.

A receita total do ano passado também caiu. Ela foi de US$ 6,571 bilhões, 9,2% a menos do que os US$ 7,235 bilhões registrados em 2017. No mês de dezembro de 2018, as exportações totalizaram 352,8 mil toneladas, 9,9% a mais do que as 321,8 mil toneladas embarcadas no último mês de 2017. A receita de dezembro de 2018 também superou a do mesmo mês de 2017 - US$ 581,4 milhões contra US$ 522,5 milhões.

Segundo Francisco Turra, presidente da ABPA, as previsões para 2019 são positivas. "Há expectativa de que o bom fluxo obtido no segundo semestre do ano passado se mantenha em 2019. Isso, entre outros motivos, por causa das ações que o setor produtivo, liderado pela ABPA, adotará por meio do Projeto 500K, que tem como meta alcançar a média mensal de 500 mil toneladas nas exportações somadas de carnes de frango e suína até o fim de 2020", disse ele, em nota.

Os exportadores de carne suína registraram avanços no segundo semestre, como também no último mês do ano. Em dezembro, houve elevação de 8,8% nos embarques de carne suína in natura, com total de 47,7 mil toneladas no último mês de 2018. Como comparação, em dezembro de 2017, as vendas chegaram a 43,9 mil toneladas.

Assim, o setor encerrou o ano com exportações totais de 549 mil toneladas, volume 7,4% menor em relação às 592 mil toneladas registradas em 2017. As perdas de 19,5% acumuladas no primeiro semestre do ano (na comparação com o primeiro semestre de 2017) foram reduzidas pela elevação de 4,5% nos últimos seis meses do ano.

Em receita, as vendas de carne suína in natura chegaram a US$ 94,8 milhões, valor 7% menor em relação ao mesmo período de 2017, com US$ 101,9 milhões. No total do ano, as vendas geraram receita de US$ 1,115 bilhão, cifra 23,9% inferior em relação ao saldo do ano anterior, com US$ 1,465 bilhão. "O ritmo das vendas para a China foi determinante para o desempenho das exportações do setor em 2018. A expectativa é que o fluxo para o mercado asiático se mantenha, impulsionando as vendas do setor no momento em que a Rússia retoma gradativamente as importações do produto brasileiro", analisa Ricardo Santin, diretor executivo da ABPA.