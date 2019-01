Bolsas da Ásia fecham em baixa, com setor de tecnologia sob pressão por Apple

9

As bolsas da Ásia fecharam em queda nesta quinta-feira (3), com ações do setor de tecnologia em geral sob pressão, após a notícia dessa quarta-feira (2) de que a Apple prevê resultados piores, sobretudo por causa da desaceleração na economia da China. No Japão, não houve operações na Bolsa de Tóquio, ainda com feriado prolongado no ano-novo.

Na China, a Bolsa de Xangai oscilou entre ganhos e perdas durante o pregão, fechando em queda de 0,04%, em 2.464,36 pontos. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve baixa de 0,80%, em 7.089,44 pontos, mínima de fechamento em quatro anos e meio. Houve fraqueza no setor tecnológico, mas ações ligadas aos setores de defesa e aeroespacial se saírem bem, com a notícia de que um satélite de uma missão chinesa pousou na lua: Avic Aviation, Aerospace Communications e Andawell Science atingiram os limites diários de valorização, de 10%.

Na Coreia do Sul, a o índice Kospi teve baixa de 0,81%, a 1.993,70 pontos, em sua segunda queda consecutiva, diante dos temores com a economia da China e das projeções mais fracas da Apple. O Kospi encerrou o dia abaixo da marca de 200 pontos pela primeira vez desde o fim de outubro. Entre as ações em foco, Samsung Electronics e SK Hynix caíram 3% e 4,8%, respectivamente. Já as montadoras Hyundai Motor e Kia Motors subiram 2,2% e 0,2%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,26%, em 25.064,36 pontos, reduzindo perdas mais para o fim do pregão. SHP Properties subiu 2,9% e Sino Land teve ganho de 4,4%, após o Citi projetar aumento de 5% no preço das residências em Hong Kong neste ano. Já as fornecedoras de smartphones AAC e Sunny Optical recuaram, diante de perspectivas piores nas vendas do iPhone. A montadora Geely recuou 8,2%, seu pior resultado em 22 meses, com analistas temerosos sobre a trajetória de seus negócios.

Na Bolsa de Taiwan, o índice Taiex registrou recuo de 0,6%, a 9.492,42 pontos. Na avaliação da JihSun Investment Consultant, o recuo abaixo da marca de 9.500 pontos pode implicar significativa pressão de baixa sobre o índice. Hoje, a fornecedora da Apple Hon Hai teve baixa de quase 2%, enquanto Largan Precision caiu 1%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 foi na contramão e fechou em alta de 1,36%, em 5.633,40 pontos, na Bolsa de Sydney, revertendo a queda de ontem, apoiado por vários papéis do setor de energia. Entre algumas das ações mais negociadas, Resonance Health subiu 54,10%, Cohiba Minerals avançou 7,14% e Antipal Minerals teve ganho de 21,05%.