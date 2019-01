9

663884

2019-01-03 01:00:00

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, empossou ontem, em Brasília, os secretários da pasta e destacou que "um só ministério olhará com igual destaque para todos os produtores" e que a agricultura familiar, agora sob seu guarda-chuva, terá "integral apoio" das áreas de inovação, pesquisa, assistência técnica e extensão. Tereza Cristina assinalou, também, a "urgente necessidade" de realizar titulações de terras, pois o cenário atual implica insegurança jurídica e impede o acesso aos recursos de crédito.

A ministra observou, ainda, que o setor agropecuário apoiou em peso a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e que é natural haver grande expectativa de importantes avanços na área. E argumentou serem "relevantes as questões relacionadas ao clima, à sustentabilidade e à biodiversidade". Tereza Cristina ressaltou que são 466 milhões de hectares registrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que, segundo ela, é uma base espetacular que permite o monitoramento e o eventual combate ao desmatamento em 5,4 milhões de propriedades rurais.

A ministra negou que a inclusão da demarcação de terras indígenas para o rol de atribuições da sua pasta resultará na diminuição de terras demarcadas. "De jeito nenhum, não vamos arrumar um problema que não existe", afirmou a ministra. "É simplesmente uma questão de organização", disse ela a jornalistas após tomar posse do cargo.

Entre as novas atribuições do Incra está a identificação, a delimitação e a demarcação de terras indígenas, função que cabia, antes, à Fundação Nacional do Índio (Funai), que, agora, se concentrará em políticas públicas voltadas aos indígenas e ficará sob responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos.

Segundo a ministra, o objetivo do novo governo foi reunir todos os temas fundiários na pasta da Agricultura. "Os assuntos fundiários, todos eles, seja o que for, estão vindo para o Incra, toda parte, o mosaico de todas as terras brasileiras estará sob a atuação do Incra", disse ela. Sobre a disputa no mercado internacional, a ministra afirmou que o agronegócio brasileiro estará a postos para negociar com o mundo nas áreas da propriedade intelectual, das indicações geográficas, dos recursos genéticos, da rotulagem, do bem-estar animal, da produção orgânica e das questões trabalhistas e sociais.

Os secretários empossados foram Eduardo Sampaio Marques (Secretaria de Política Agrícola), José Guilherme Tollstadius Leal (Defesa Sanitária), Jorge Seif Júnior (Aquicultura e Pesca), Fernando Henrique Kohlmann (Agricultura Familiar e Cooperativismo), Orlando Leite Ribeiro (Comércio e Relações Internacionais do Agronegócio) e Nabhan Garcia (Secretaria Especial de Assuntos Fundiários). Já o secretário executivo, Marcos Montes, assinou o termo de posse, mas vai assumir o cargo efetivamente quando encerrar seu mandato na Câmara Federal, em 1 de fevereiro. A nova Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação ainda não tem titular nomeado.