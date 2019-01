Petróleo se recupera e fecha em alta com relatos de queda na produção da Opep

9

663860

2019-01-02 18:38:57

Após iniciar o dia em forte baixa, os preços do petróleo se recuperaram, chegaram a disparar mais de 5% e fecharam com alta ao redor de 2%. Analistas comentam que a súbita virada no movimento dos preços foi derivada de informações de que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) teria tido, em dezembro, o maior recuo dos últimos dois anos, puxado pela Arábia Saudita.

Em dezembro, a Opep e seus aliados anunciaram um acordo para cortar a produção combinada em 1,2 milhão de barris por dia (bpd) a partir deste mês. A redução da Opep seria de 800 mil bpd, enquanto Rússia e outros nove aliados responderiam pelos demais 400 mil bpd.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para fevereiro fechou em alta de 2,48%, a US$ 46,54 por barril, enquanto na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para março teve elevação de 2,06%, a US$ 54,91 por barril.

Pela manhã, os preços foram pressionados por dados da economia chinesa, que reforçaram as preocupações com a desaceleração do crescimento global. O IHS Markit e a Caixin Media informaram nesta madrugada que o índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China caiu de 50,2 em novembro a 49,7 em dezembro, com enfraquecimento da procura doméstica e demanda externa contida. O resultado abaixo de 50 indica contração da atividade, surpreendendo analistas que esperavam manutenção do ritmo industrial. Desde maio de 2017 que a China não registrava retração no setor.