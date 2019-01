9

663840

2019-01-02 19:16:00

Desconto de 10% no IPTU 2019 termina nesta quinta em Porto Alegre

Esta quinta-feira (3) será o último dia para aproveitar o desconto de 10% na cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) de 2019 em Porto Alegre. Segundo a Secretaria da Fazenda, até agora foram arrecadados R$ 165,4 milhões com a antecipação para aproveitar o abatimento.

O valor corresponde a 24,92% das guias que foram pagas até dia 31 de dezembro. No vencimento do tributo e da taxa de 2018, haviam sido quitados R$ 126,6 milhões ou 19,73% das guias no mesmo prazo.

É importante basear a decisão sobre aproveitar o desconto na vantagem de usar o dinheiro. Os 10% podem ser bem atrativos frente a outras aplicações financeiras, como poupança, para quem é mais conservador e que terá pouco mais de 6% ao ano, e renda fixa, que é baseada principalmente na taxa de juros Selic, hoje de 6,5% ao ano.

Para quem perder a condição ou optar por adiar a quitação, uma alternativa é o parcelamento em dez vezes sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 8 de março. O contribuinte também pode optar por fazer o recolhimento do valor total.

A prefeitura previa arrecadar R$ 132,35 milhões em dezembro, e acabou superando a meta. Até este dia 3, a aposta é de chegar a R$ 385,23 milhões. A arrecadação total com o IPTU de 2019 é projetada em R$ 511,3 milhões.