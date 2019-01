China lança medidas para ampliar negociações com outros países

9

2019-01-03 01:00:00

O governo da China adotou medidas para estabilizar o comércio, afirmou ontem a emissora estatal CCTV, citando uma reunião regular do Conselho Estatal, o gabinete de governo, comandada pelo primeiro-ministro Li Keqiang

A China irá agilizar o processo para vendas domésticas de produtos manufaturados em zonas de livre-comércio, além de facilitar importações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, segundo a imprensa oficial. Na frente da logística, companhias que transportam alguns bens determinados dentro dessas zonas não precisarão mais passar pela alfândega.

Também ontem, a China divulgou um programa-piloto para impulsionar o comércio exterior. A Administração de Câmbio Estatal afirmou que bancos no Delta do Rio das Pérolas, na municipalidade de Xangai e na província de Zhejiang, no Leste, terão mais facilidades para estabelecer pagamentos em moeda estrangeira a partir de atividades relacionadas ao comércio com o exterior.

No fim de semana, um telefonema entre o dirigente chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu sinais de progresso nas negociações comerciais entre os dois países. Trump elogiou o "progresso positivo" nas negociações bilaterais, disse o Ministério das Relações Exteriores da China. No Twitter, o presidente norte-americano descreveu uma "longa e boa ligação" com o chinês.