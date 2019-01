Positivo compra 80% da fabricante de hardware Accept

9

663837

2019-01-03 01:00:00

A Positivo comprou a fabricante de hardware Accept, que produz servidores, storage, miniPC, thin client e desktops. A transação data de 31 de dezembro entre a Positivo Informática da Bahia e a ACC Brasil Indústria e Comércio de Computadores, para adquirir 80% do capital por um preço estruturado na forma de "earn out", de até 50% do Lucro Antes do Imposto de Renda/CSLL da Accept apurado anualmente entre 2019 e 2023, com valor agregado limitado a R$ 51 milhões e correção monetária.

Em fato relevante, a Positivo diz que a aquisição da Accept representa uma diversificação do negócio ao fortalecer o posicionamento com um portfólio mais abrangente no mercado corporativo, "em um período de recuperação da economia e de retomada dos investimentos em infraestrutura no Brasil". A Accept teve faturamento de R$ 81 milhões no período de 12 meses encerrado em setembro de 2018, tendo apresentado crescimento médio anual de receita de 25% nos últimos três anos. A compra não está sujeita a deliberação por assembleia nem enseja direito de recesso.