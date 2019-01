9

2019-01-02 15:23:00

RGE e RGE Sul passam a ser uma única distribuidora no Rio Grande do Sul

O dia 1º de janeiro de 2019 marcou o início de uma nova fase no setor elétrico gaúcho. A partir dessa data, a RGE e a RGE Sul passaram a ser uma única empresa: a RGE, maior distribuidora do Grupo CPFL Energia em termos territoriais e número de municípios atendidos, responsável por 65% de toda a energia elétrica distribuída para o Rio Grande do Sul. Ao todo, a área de concessão, atende 381 municípios e quase 3 milhões de clientes, representando mais de 7 milhões de pessoas.

A autorização para o agrupamento das duas áreas de concessão foi concedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no dia 04 de dezembro. Desde então, as empresas estavam formalmente autorizadas a executar a fusão, passando a ser apenas uma companhia. A sede da RGE fica em São Leopoldo, local onde Centro de Operações Integrado (COI), e já vinha atuando de forma unificada desde agosto de 2018.

O presidente da RGE e da RGE Sul, José Carlos Tadiello, observa que se trata de uma mudança importante, pois são duas grandes empresas que se agrupam. “Isso faz com que o Grupo CPFL tenha uma distribuidora de energia ainda mais forte no Rio Grande do Sul, o que é bom para todos, principalmente aos cerca de três milhões de clientes que atendemos diariamente”, enfatiza o dirigente. A unificação das duas concessionárias consolida o objetivo de investir cada vez mais na rede de distribuição de energia do Rio Grande do Sul e, consequentemente, na qualidade do serviço prestado.

Com a união das distribuidoras, as revisões e reajustes tarifários da nova companhia ocorrerão no dia 19 de junho (a data em que já eram feitas as alterações das tarifas da RGE). A RGE Sul, anteriormente, tinha 19 de abril como o dia para fazer as mudanças nas contas de luz.