Admissão de temporários no comércio aumentou frente a 2017

9

663640

2019-01-02 01:00:00

Adriana Lampert

Em um universo de 12,2 milhões de desempregados (segundo levantamento recente do IBGE), o final de ano trouxe uma nova perspectiva para milhares de brasileiros: o trabalho provisório no comércio. No Estado, em cidades com maior movimento, como Porto Alegre e os principais municípios do litoral gaúcho, a admissão de funcionários temporários para atuar no varejo de outubro a fevereiro inflou em relação ao mesmo período de 2017.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas-Porto Alegre), Paulo Kruse, ainda não há confirmação de que o percentual de 40% estimado pela entidade tenha se efetivado. "Mas, baseado em informações de lojistas e dados do Sindivagas (banco de currículos e mural de postos de trabalho para o comércio mantido pelo sindicato), podemos afirmar que com certeza ocorreram mais contratações do que no final de 2017."

O dirigente explica que vários fatores influenciaram neste aumento, com melhoria das vendas, em torno de 8%, e otimismo tanto dos consumidores quanto dos lojistas.

Por conta do tradicional aumento do fluxo de vendas vinculadas às festas de final de ano e do veraneio de grande parte da população, reforçar o quadro de colaboradores das empresas se torna inevitável, destaca Kruse, lembrando que as vendas de dezembro representam o dobro do desempenho do setor nos demais meses do ano. "O lojista tem que contratar pessoal para auxiliar no atendimento, buscar mercadorias, arrumar estoques, sendo necessário aumentar a equipe", comenta o dirigente do Sindilojas-Porto Alegre. "Não tem como escapar: quem não contrata deixa de vender."

Kruse observa que normalmente as empresas aproveitam os mesmos temporários do período de Natal para cobrir as férias de outros funcionários e, em alguns casos, contratam essas pessoas para o quadro efetivo, caso estejam precisando aumentar a equipe fixa, ou quando ocorre identificação de talentos. Mas ainda que o emprego temporário represente uma oportunidade para que o trabalhador obtenha uma vaga fixa na empresa, nem sempre é possível que o lojista contrate de forma efetiva esse novo colaborador.

Em tempos de crise, ou de retomada lenta da economia, fica mais difícil abrir uma vaga no quadro de funcionários, dependendo mais de reposição de mão de obra do que de criação de um novo posto. Este parece ser o principal motivo pelo qual a maioria dos admitidos pelo comércio da Capital para atuar no período de vendas de Natal seja dispensada no início de janeiro. Já no litoral, a dispensa deve acontecer no início da segunda quinzena de março, quando será o Carnaval neste ano.

Exceções ocorrem, como o caso da comerciária Marissol Machado da Silveira, cujo trabalho temporário conquistado no início de 2016 em uma loja de calçados na Zona Sul de Porto Alegre rendeu bons frutos. Após cumprir 90 dias de contrato como vendedora temporária, ela foi efetivada e passou a fazer parte do quadro funcional do estabelecimento.

Nove meses depois, quando a gerente da loja migrou para outra empresa, Marissol foi convidada para ir junto, assumindo o cargo de auxiliar de visual merchandising da marca de moda feminina Pampili, no Shopping Iguatemi. "Ela foi ótima no período que trabalhou como temporária, e continua sendo uma funcionária muito boa e criativa", justifica a gestora, Aracheine Fagundes.

Contando com aproximadamente 10 anos de carreira no varejo, Marissol já trabalhou em outras lojas, inclusive como temporária. Ela avalia que, para ser efetivado após um contrato desse gênero, "dedicação é fundamental". "Ir trabalhar com disposição, criar vínculos, se adequar às normas da empresa e gostar do que se faz" são os pontos mais importantes, considera a comerciária, que está no ramo desde os 18 anos. Na Pampili, além de ajudar nas vendas, ela é a responsável pela exposição dos produtos nos estandes da loja, pela troca de coleções na vitrine e pela organização do estoque.