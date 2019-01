Supermercados registram alta de 6,5% em vendas para Ano-Novo

9

2019-01-01 14:55:56

Os supermercados gaúchos registra alta de 6,5% nas vendas de Ano-Novo, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Para a entidade, as altas temperaturas e o feriadão ajudaram no desempenho, aponta o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

“O calor foi decisivo. De cada cinco consumidores, um levou cerveja em sua cesta de compras para o Réveillon”, diz Longo. O produto teve vendas históricas em dezembro. Também teve grande a espumante. “O grande resultado foi registrado no açougue. As carnes bovinas tiveram crescimento de 20% nas vendas."

A Agas aponta que o número de visitas subiu 5% neste período. Com o resultado do Ano-Novo, a entidade espera que 2018 termine com alta de 3% na receita.