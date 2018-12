9

2018-12-31 11:46:20

Petróleo opera em alta, acompanhando mercados acionários e com ajuda do dólar

O petróleo opera em território positivo nesta segunda-feira (31), apoiado pelos ganhos das bolsas europeias e dos índices acionários futuros de Nova Iorque. Os dois contratos, porém, caminham para encerrar o ano quase 40% abaixo das máximas em quatro anos atingidas no início de outubro.

Às 9h19min (de Brasília), o petróleo WTI para fevereiro subia 0,93%, a US$ 45,75 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para março avançava 1,15%, a US$ 53,82 o barril, na ICE.

Os pregões finais do ano têm sido marcados por volatilidade no petróleo e nas bolsas. Analista de commodities do UBS Wealth Management, Giovanni Staunovo afirmou que a tendência é similar à vista recentemente, com as ações apoiando o petróleo.

Segundo ele, em 2019 o petróleo deve estar mais apoiado pelos fundamentos do próprio mercado, após um número crescente de investidores voltando a comprar a commodity. Também serão monitorados atentamente os números da produção, após o acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e com a presença de aliados, como a Rússia, para manter cortes na oferta e apoiar os preços.

O petróleo também é sustentado hoje pelo recuo do dólar em relação a outras moedas fortes. Isso torna a commodity mais barato para os detentores de outras moedas e tende a apoiar os contratos.