Bolsa de Hong Kong fecha em alta, enquanto na Oceania Sydney tem leve baixa

9

663572

2018-12-31 08:54:44

Em dia sem mercados nas principais praças da Ásia, a Bolsa de Hong Kong registrou jornada positiva nesta segunda-feira. Com jornada reduzida pelo feriado, o índice Hang Seng fechou em alta de 1,34%, em 25.845,70 pontos, apoiado por declarações otimistas no fim de semana do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a perspectiva de um acordo comercial com a China, após um telefonema entre ele e o líder chinês, Xi Jinping.

Nesta segunda-feira, véspera de ano-novo, não operaram as bolsas de China, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Com isso, as demais praças tiveram volumes menores em negociação. Na terça-feira, todas as bolsas da região estarão fechadas por causa do feriado.

Apesar da alta desta segunda-feira, o índice Hang Seng fechou o ano de 2018 com queda de 13,61%. Em todo o ano que agora termina, todos os mercados asiáticos registraram perdas consideráveis: o Xangai Composto, por exemplo, caiu 24,6% na China, seu pior resultado desde 2008, e em Tóquio a queda anual foi de 12,2%.

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 teve baixa de 0,14%, a 5.646,40 pontos, oscilando durante o pregão, sem fôlego. Ao longo do último ano, o índice registrou queda de 6,90%. (Gabriel Bueno da Costa, com informações da Dow Jones Newswires - gabriel.costa@estadao.com)