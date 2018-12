Mercado de fogos bomba no mês de dezembro

9

663458

2018-12-31 01:00:00

Eduardo Lesina

As tradicionais festas de fim de ano trazem consigo elementos que acabam aquecendo o comércio nessa época. Dos presentes de natal aos costumes de ano novo, dezembro influencia diretamente nas compras do consumidor. Para o mercado de fogos de artifício, essa época do ano não é somente um incremento nas vendas, mas sim o seu ponto mais alto.

Utilizados para celebrar datas e acontecimentos desde a Antiguidade, os fogos de artifício fazem parte de um mercado dependente das celebrações para se estabelecer. Mesmo sem dados oficiais, essa sazonalidade do comércio de fogos pode ser facilmente analisada no varejo de fogos de artifício.

Fernando Pavani, proprietário da Pavani Fogos, em Sapucaia do Sul, aponta que o faturamento no último mês do ano é superior a todos os outros meses somados. "Dezembro representa cerca de 90% dos ganhos no ano", analisa o proprietário da loja, que tem mais de 60 anos de atuação nesse mercado.

Para o gerente administrativo da Fogos Gaúchos, Cristian Zanzi, as datas festivas do fim de ano geram crescimento de 80% a 90% nas vendas da loja. "Fora eventos específicos, em dezembro é o mês que 'o bicho pega'", brinca. A loja que conta com duas sedes, uma em Porto Alegre e uma em Gravataí, ainda mantém uma distribuidora em Minas Gerais, polo do setor de pirotecnia no Brasil.

Embora o ano novo represente uma parcela de rendimentos muito maior do que as outras datas, nos últimos anos, o Natal vem ganhando importância para o setor. No Rio Grande do Sul, o crescimento do Natal Luz, em Gramado, é um dos responsáveis por aquecer o mercado no segundo semestre. "Noto que antigamente o foco de vendas era somente no Réveillon, mas agora os clientes vêm comprar para o Natal e para a virada, como um pacote para o final do ano", analisa Zanzi.

Para os lojistas, 2018 não representou um acréscimo no número de vendas. A Copa do Mundo e as eleições deste ano não tiveram impacto no movimento financeiro das empresas. Para 2019, com a Copa América chegando à Capital, o setor não espera um crescimento, mas faz suas apostas nos times que modificam o mercado conforme seus desempenhos: a dupla Grenal.

Em 2017, com o título do Grêmio na Libertadores da América, o segmento de fogos foi fortalecido pelos jogos eliminatórios que levaram o clube ao título. No próximo ano, com a dupla participando do campeonato, as vendas tendem a subir.

"A Copa América é a mesma questão da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira não aumenta a venda de foguetes aqui no Sul, diferente de Grêmio e Internacional em Libertadores, Copa do Brasil e outras competições", diz Zanzi. Os clubes gaúchos têm grande influência na manutenção financeira durante o ano para o setor. "A gente torce para Grêmio e Inter irem bem nas competições", completa Pavani.