2018-12-28 15:39:05

Bolsas da Europa tentam reduzir perdas no ano e fecham em alta superior a 1%

O último pregão da semana - e do ano para Frankfurt e Milão - foi marcado por recuperação das recentes perdas - e anuais - e as principais bolsas europeias fecharam em alta. A Bolsa de Londres terminou com ganho de 2,27%, Paris avançou 1,74% e Frankfurt valorizou 1,71%. Já a Bolsa de Milão teve acréscimo de 1,44%, Madri expandiu 1,55% e Lisboa teve alta de 1,30%.

Ainda assim, no mês de dezembro, Londres e Paris acumulam perdas de 3,53% e 6,50%, respectivamente. Enquanto isso, a Bolsa de Milão e de Frankfurt terminaram 2018 com baixas de 4,51% e 6,20%, nesta ordem, este último atingindo a maior perda anual desde uma queda de 43% em 2008.

O bom humor desta sexta-feira, 28, foi liderado pelas ações de empresas de tecnologia e de bancos. Entre os destaques, a alemã Infineon acelerou 3,39%, enquanto a Logitech, ambas negociadas em Frankfurt, subiu 3,11%. No setor bancário, o banco italiano BPM ganhou 4,19% e o londrino Metro Bank disparou 6,28%.

As ações ligadas a commodities também foram beneficiadas, impulsionadas pelo avanço do mercado acionário na China. As mineradoras Rio Tinto e Antofagasta ganharam 1,36% e 2,90%, respectivamente.

Além de uma recuperação das perdas acumuladas, o bom desempenho desta sexta-feira foi impulsionado também pelos ganhos de Wall Street nos dois últimos dias.

Entre os indicadores do dia, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,1% em dezembro ante novembro, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Na comparação anual de dezembro, o CPI alemão teve alta de 1,7%.

Os números ficaram aquém da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço mensal de 0,3% e acréscimo anual de 1,9%.

Na Espanha, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo e registrou expansão de 2,4% em relação a igual período do ano passado, segundo dados finais publicados nesta sexta pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O avanço trimestral confirmou estimativa preliminar de 31 de outubro, mas o acréscimo anual ficou abaixo do cálculo original, de alta de 2,5%.