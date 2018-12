Ibovespa sobe mais de 1% após abertura com exterior e expectativa por reformas

9

663364

2018-12-28 11:03:27

O Ibovespa abriu o último pregão de 2018 em alta acima de 1%. Os futuros em Nova Iorque também apontam para novo dia de valorização das bolsas americanas, o que deve ajudar a reforçar os ganhos aqui. As commodities ensaiam recuperação no mercado internacional e podem impulsionar as ações de empresas como Petrobras e Vale.

As bolsas europeias também operam em alta, mostrando que o investidor deve terminar o ano com apetite por risco em alta. Às 10h37min desta sexta-feira (28), o Ibovespa subia 1,31%, aos 86.576,18 pontos.

Nos dois últimos pregões o Ibovespa até tentou, mas não conseguiu acompanhar muito de perto o movimento de valorização de Nova Iorque. Nessa quarta-feira (26), o índice caiu 0,65%, enquanto os índices de ações em Wall Street subiram na casa dos 5%.

Nessa quinta (27), o pregão aqui teve um dia volátil e acabou fechando em alta de 0,38%. Nova Iorque operou em queda durante quase todo o dia e virou nos 30 minutos finais, para fechar com ganhos. Os estrategistas da Guide Investimentos destacam que a visão é positiva para os ativos de riscos nesse último dia de negociações de 2018.

Na agenda doméstica, um dos destaques desta sexta foi o IGP-M, que recuou 1,08% em dezembro, segundo a FGV, refletindo, entre outros fatores, a queda no preço dos combustíveis. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego do País recuou para 11,6% no penúltimo mês de 2018, frente a uma taxa de 11,7% no mês de outubro.

Também foi divulgado o índice de confiança do setor de serviços, que atingiu o melhor nível desde abril de 2014, principalmente em razão das expectativas positivas quanto aos próximos meses.

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, afirmou na quinta-feira que a reforma da Previdência será a "prioridade número um" do futuro governo e deve ser encaminhada já no primeiro semestre de 2019 ao Congresso em votação única.

Nos EUA, na agenda de indicativos, destaque para o índice de atividade industrial (ISM, na sigla em inglês) de Chicago, às 12h45min. O número deve ser monitorado de perto pelos investidores, que estão em busca de pistas sobre os rumos da economia norte-americana em 2019, diante do temor de que os EUA podem entrar em recessão.