Bolsas asiáticas sobem nesta sexta-feira, mas acumulam fortes perdas em 2018

2018-12-28 07:54:00

As bolsas asiáticas encerraram o último pregão de 2018 em tom majoritariamente positivo, seguindo o desempenho dos mercados acionários de Nova Iorque, que ontem também ficaram no azul, embora tenham mostrado bastante volatilidade. Ao longo do ano, contudo, as perdas na Ásia foram expressivas e generalizadas.

Na China, que é acompanhada de perto em meio à disputa comercial sino-americana, o índice Xangai Composto subiu 0,44% nesta sexta-feira, a 2.493,90 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,29%, a 1.267,87 pontos.

Nessa quinta-feira (27), o Ministério de Comércio chinês informou que autoridades da China e Estados Unidos terão uma reunião "cara a cara" para discussões sobre comércio em janeiro. Neste meio tempo, ambos os lados continuarão mantendo contatos telefônicos, segundo o ministério. No começo do mês, os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, anunciaram uma trégua de 90 dias na imposição de tarifas a importações um do outro.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,62% hoje, a 2.041,04 pontos, e o Taiex apresentou ganho de 0,89% em Taiwan, a 9.727,41 pontos, após ajustes no fim da sessão, e o Hang Seng garantiu alta marginal de 0,10% em Hong Kong, a 25.504,20 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,31% em Tóquio, a 20.014,77 pontos. Nessa quinta-feira à noite, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) divulgou um sumário de opiniões da reunião de política monetária realizada na semana passada destacando a "intensificação" de riscos para a economia doméstica.

Em 2018, todos os mercados asiáticos acumularam perdas robustas, influenciados pelos desdobramentos do conflito comercial entre Washington e Pequim e pela extrema volatilidade dos mercados em Wall Street.

O Xangai Composto sofreu desvalorização de 24,6% neste ano, seu pior resultado desde 2008, quando despencou 65,4%. Em Tóquio, a queda anual foi de 12,2%; em Seul, de 17,3%; e em Taiwan, de 9%.

Na Oceania, a bolsa australiana subiu hoje, graças ao bom desempenho de ações de grandes bancos domésticos e da área de saúde. O S&P/ASX 200 registrou alta de 1,02% em Sydney, a 5.654,30 pontos.

Nesta segunda-feira (31), véspera de ano-novo, apenas os mercados de Hong Kong e da Austrália farão meio expediente na Ásia e no Pacífico. Nesta terça-feira (1º), todas as bolsas da região ficarão fechadas.