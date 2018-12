Taxa de custódia do Tesouro Direto cai para 0,25%

9

663330

2018-12-28 01:00:00

A redução do custo ao investidor foi negociada com a bolsa de valores B3 Patrícia Comunello/Especial/JC

A taxa de custódia dos títulos do Tesouro Direto cairá de 0,3% para 0,25% ao ano a partir de janeiro de 2019, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira (27). A redução do custo ao investidor foi negociada com a bolsa de valores B3, responsável por operar as transações do programa. A taxa de custódia é cobrada pela B3 para armazenar os títulos.

Como o saldo total investido no programa está em R$ 53 bilhões, o Tesouro estima que a redução de 0,05% na taxa provocará um aumento total de R$ 26 milhões no ganho anual dos investidores do programa.

De acordo com o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, a redução pode incentivar pequenos investidores. Em novembro, já houve recorde de participação das aplicações em valores inferiores a R$ 1.000,00 no Tesouro Direto. Esses investidores representaram 64% do total.