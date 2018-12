Dólar recua ante moedas fortes em meio a volatilidade e de olho em Fed

O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos elaborado pelo Conference Board caiu de 136,4 pontos em novembro (dado revisado de 135,7 pontos) para 128,1 pontos em dezembro, queda mais acentuada que a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que projetavam o indicador a 133,5.

O índice de expectativas recuou de 112,3 em novembro para 99,1 em dezembro, enquanto o índice de condições atuais caiu de 172,7 para 171,6 na mesma base de comparação. A confiança dos americanos em baixa, sobretudo o índice de expectativas, sinaliza que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) pode ser mais cauteloso para elevar os juros em 2019.

Na semana passada, o Federal Reserve aumentou as taxas pela quarta vez este ano, mas os futuros dos Fed funds mostram que os traders estão céticos quanto ao fato de o banco central elevar as taxas no ano que vem. Entre os motivos está a preocupação com a desaceleração da economia mundial.

Foi divulgado nesta quinta-feira que os lucros das empresas industriais da China caíram pela primeira vez em quase três anos, à medida que o afrouxamento da demanda externa e interna deixou as empresas mais pressionadas em 2019, em sinal de aumento dos riscos para a segunda maior economia do mundo.

Os dados apontam para uma nova perda de dinamismo econômico, uma vez que uma disputa comercial com os Estados Unidos pressiona a China. A Reuters informou que o governo do presidente americano, Donald Trump, estava considerando uma ordem executiva no ano novo para declarar uma emergência nacional que impediria as empresas norte-americanas de usar produtos da Huawei e da ZTE. O dólar australiano, visto como um proxy para o crescimento chinês por causa da economia dependente da exportação da Austrália, recuou ante o dólar.

O dólar avançou também contra moedas ligadas a commodities, à medida que os preços do petróleo caíram em direção a mínimos de 18 meses em meio a preocupações com o excesso de oferta e baixa demanda. No fim dos negócios, o dólar subia a 1,3626 dólar canadense e o dólar australiano caía a US$ 0,7032. O euro subia a US$ 1,1438, de US$ 1,1356 de ontem, e o dólar recuava a 111,02 ienes, de 111,31 ienes.