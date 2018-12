Inflação de Porto Alegre sobe na terceira semana de dezembro

9

663139

2018-12-27 09:21:11

Capital gaúcha registrou a segunda maior variação do IPC-S entre as cidades pesquisadas CLAITON DORNELLES /JC

A inflação de Porto Alegre calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) avançou na terceira semana de dezembro, passando de 0,11% na leitura anterior para os atuais 0,20%. O IPC-S total teve alta de 0,10%, depois de registrar deflação de 0,03% na segunda leitura do mês, registrando alta em todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na Capital gaúcha, quatro das oito classes de despesa componentes do índice tiveram aceleração, com destaque para os grupos Habitação (de 0,20% para 0,60%) e Vestuário (de 0,44% para 0,59%). As pressões acima da variação média ficaram com os grupos Educação, Leitura e Recreação (1,38%), Habitação (0,60%), Vestuário (0,59%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,22%) e Comunicação (0,22%).

A maior variação do IPC-S entre as capitais pesquisadas foi apurada no Rio de Janeiro, que marcou 0,55%, seguida de Porto Alegre. No Recife, o IPC-S atingiu 0,13%, e em Belo Horizonte 0,01%. Já em Salvador, a taxa marcou 0,06%. Em Brasília (-0,45% para -0,29%) e em São Paulo (-0,27% para -0,15%) ainda houve queda na terceira quadrissemana do mês, porém, o recuo foi menos intenso que a leitura anterior.

A tabela a seguir mostra as variações percentuais das capitais pesquisadas nesta e na apuração anterior: