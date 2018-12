9

663085

2018-12-26 19:13:11

Prefeitura de Porto Alegre já arrecadou R$ 77,8 milhões com IPTU, mais que o dobro do ano passado

A prefeitura de Porto Alegre registrou, até esta quarta-feira (26), mais que o dobro do número de pagamentos antecipados do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo de 2019, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em nota, o Executivo municipal afirma que já registrou o ingresso de R$ 77,8 milhões referentes aos pagamentos, o que corresponde a 11,31% do total de guias, contra R$ 33 milhões no período do ano passado.

Os porto-alegrenses que pagarem o tributo até o dia 3 de janeiro têm desconto de 10% sobre o valor cobrado. As guias do IPTU podem ser acessadas no site da Secretaria Municipal da Fazenda

A partir da sexta-feira (4) até 8 de março, os contribuintes poderão quitar o valor em cota única, sem desconto. Quem optar pelo pagamento parcelado poderá fazê-lo em até dez vezes, sem desconto. No caso dos contribuintes que aderirem ao parcelamento, as guias começarão a ser entregues nas residências a partir da segunda quinzena de fevereiro. O primeiro vencimento é no dia 8 de março.