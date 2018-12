Eletrobras quer investir R$ 12 bilhões para finalizar usina nuclear de Angra 3

9

2018-12-26

As obras do empreendimento estão paralisadas desde 2015, com cerca de 60% de sua execução ELETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC

Folhapress

A Eletrobras planeja investir R$ 12 bilhões na usina nuclear de Angra 3, entre 2019 e 2023. As obras do empreendimento estão paralisadas desde 2015, com cerca de 60% de sua execução. Sua retomada, porém, tem sido questionada por especialistas do setor elétrico, que enxergam um impacto negativo ao consumidor de energia.

Os recursos reservados ao empreendimento pela Eletrobras representam quase metade de todo o investimento da estatal previsto para o próximo quinquênio, de acordo com o Plano Diretor de Negócios e Gestão da companhia.

Nos próximos cinco anos, a empresa elétrica planeja investir um total de R$ 30,2 bilhões- desse montante, cerca de R$ 16,98 bilhões iriam para projetos de geração de energia da estatal, que incluem os R$ 12 bilhões de Angra 3. Outros R$9,6 bilhões iriam para empreendimentos de transmissão da empresa. As obras de Angra 3 foram alvo da Operação Lava Jato, e suspeitas de irregularidades em seus contratos levaram até à prisão do presidente da Eletronuclear.

Para viabilizar a retomada da construção, o atual governo decidiu dobrar a tarifa da energia que será vendida pela usina aos consumidores para R$ 480 por MWh (megawatt-hora). A intenção é atrair um parceiro privado, provavelmente internacional, que colocaria recursos na finalização das obras, que ocorreriam até 2026.

Em seu plano de investimentos, a Eletrobras não especificou qual seria o emprego exato dos R$ 12 bilhões que seriam aportados pela própria estatal. A equipe do novo governo de Jair Bolsonaro (PSL) também já manifestou a intenção de concluir a usina.

O futuro ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, tem relação próxima com o setor nuclear e já tocou projetos nessa área dentro da Marinha. A retomada das obras, porém, passou a ser alvo de questionamentos dentro do setor elétrico após a decisão de elevar a tarifa da usina para R$ 480 por MWh.

A medida tornou o empreendimento oneroso ao consumidor, dizem analistas. Um estudo da consultoria PSR, divulgado pela Folha de S.Paulo em novembro, calcula que construir usinas solares em vez de de concluir Angra 3 sairia R$ 6,6 bilhões mais barato para os consumidores.