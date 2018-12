Dólar apresenta ganhos expressivos com consumo e ameaça de paralisação nos EUA

9

2018-12-21

Dados mais fortes de consumo nos Estados Unidos voltaram a impulsionar o dólar em relação a moedas principais e de países emergentes nesta sexta-feira (21), tendo em vista que algumas instituições financeiras elevaram suas projeções para o crescimento americano do quarto trimestre. No radar político, os agentes monitoraram os riscos de uma paralisação da máquina pública nos EUA em meio a negociações entre republicanos e democratas.

Próximo ao horário de fechamento das bolsas em Nova Iorque, o dólar subia para 111,31 ienes; o euro caía para US$ 1,1361; e a libra cedia para US$ 1,2631. Já o índice DXY, que mede a moeda americana contra uma cesta de outras seis divisas fortes, avançou 0,71%, para 96,956 pontos.

O Departamento do Comércio dos EUA divulgou nesta sexta-feira que os gastos com consumo no país subiram 0,4% na passagem de outubro para novembro, em linha com as estimativas do mercado. No entanto, o resultado do mês de outubro foi revisado de alta de 0,6% para avanço de 0,8%, e apontou para um crescimento ainda mais forte do consumo nos EUA. "As leituras de hoje sobre consumo confirmaram nossas expectativas de que o crescimento continua forte, enquanto o núcleo da inflação também permanece bastante próximo da meta de 2%. Esperamos que essas mesmas condições continuem em 2019 e projetamos que o PIB anualizado do quarto trimestre seja de 2,8% nos EUA", escreveu, em relatório enviado a clientes, o economista Andrew Hollenhorst, do Citi.

Apesar de o Citi deixar inalterada sua estimativa, outras instituições elevaram suas projeções, como Barclays, que agora prevê 3,0% de crescimento; IHS Markit, que acredita em 2,8% de avanço; e Mitsubishi UFJ Financial Group, que também estima 3,0% de expansão anualizada em solo americano no quarto trimestre.

Nesta sexta-feira, no entanto, o noticiário político dominou as atenções à medida que congressistas americanos tentam evitar uma paralisação do governo federal. "Em geral, o dólar não sofreu tanto assim no passado quando a máquina dos EUA foi paralisada. Caiu antecipadamente e depois se recuperou", escreveu o estrategista-chefe da ACLS Global, Marshall Gittler. Além disso, ele lembrou que, com a aproximação das festas de fim de ano, os negócios tendem a ser menores, o que causa uma maior volatilidade nos ativos.