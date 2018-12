9

662567

2018-12-24 17:28:00

Gramado recebe primeiro parque temático de cerveja do País

Empreendimento mistura lado lúdico, com teatro, e a história da bebida, e prevê 4,5 mil visitantes por mês Fabulosa Fábrica de Cerveja/Divulgação/JC

Lívia Rossa

Foi com a vontade de trazer um novo conceito em turismo para a tradicional cidade de Gramado, na Serra gaúcha, que surgiu a Fabulosa Fábrica de Cerveja, o primeiro parque temático voltado à amada bebida brasileira no País. Inaugurado na metade de novembro deste ano pelos sócios Guilherme e Mirna Dreher, o empreendimento recebeu investimento de R$ 1,5 milhão e espera atrair 4,5 mil visitantes por mês.

O local, que busca trazer o lado lúdico com apresentações teatrais e a presença de personagens vestidos a caráter, fica junto da Cervejaria Gram Bier, que funciona desde 2014 e pertence aos mesmos donos. A Gram Bier - onde são produzidos mensalmente 60 mil litros de cerveja, atendendo principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia, Sergipe e Pernambuco - foi a inspiração para o investimento no parque temático.

Além da vontade de criar um novo negócio, a demanda do público da Gram Bier contribuiu com a ideia. "O público sempre quis fazer visitações na fábrica. Ao longo dos anos, abrimos visitas ao maquinário, ao processo como um todo e passamos a trazer mais informações sobre o produto e o ramo", lembra a dona.

Mirna diz que levar o consumidor para dentro da fábrica da Gram Bier foi uma iniciativa que, aos poucos, passou a ser também oferecida pela concorrência. Na busca por se diferenciar no serviço, surgiu a ideia de unir o lado lúdico e teatral à cerveja. "Estamos com a demanda bem alta, mesmo que a iniciativa seja recente. Tivemos grande recepção dos turistas", comemora, explicando que a maior parte do público é composta por casais, entre 30 e 40 anos.

A expectativa dos proprietários é de faturar R$ 1 milhão no primeiro mês de funcionamento, entre dezembro e janeiro, atraindo o público remanescente do tradicional espetáculo Natal Luz, que ocorre na cidade. Em pouco mais de um mês de funcionamento, Mirna conta que ainda não foi possível estimar os resultados, mas que até o momento 15 novos empregos foram gerados.

Atualmente, três atores trabalham no local, cantando músicas autorais e temáticas e contando a história da fábrica aos turistas. O local oferece 10 rótulos de cerveja e traze estilos da bebida já existentes, deixando o diferencial maior no modelo da fábrica, que visa principalmente aos turistas vindos de fora.