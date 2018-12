Custo da construção civil fecha 2018 com alta de 3,97%, diz FGV

9

2018-12-21

Agência Brasil

O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M) fechou o ano de 2018 com inflação de 3,97%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (21) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Entre os grandes grupos, os materiais e equipamentos tiveram inflação de 6,94%, os serviços, de 4,22% e a mão de obra, de 1,99%.

O item que mais encareceu em 2018 foi o material metálico para estrutura, que teve alta de preços de 10,24%.

Em seguida, aparecem as esquadrias e ferragens (9,37%), a instalação hidráulica (8,64%), equipamentos para transporte de pessoas (7,37%), material de madeira para estrutura (6,89%), instalação elétrica (6,61%) e material para pintura (6,02%).

Os itens com menores variações de preços foram as pedras ornamentais para construção (1,27%), mão de obra especializada (1,68%), mão de obra técnica (2%) e mão de obra auxiliar (2,06%).

A inflação do INCC-M ficou em 0,13% em dezembro deste ano. A taxa é inferior ao resultado de novembro (0,26%).

Entra as capitais pesquisadas, Porto Alegre teve alta de 010% em dezembro, ante 0,15% em novembro. São Paulo também teve desaceleração na alta, com 0,09% este mês e 0,33% no anterior. Belo Horizonte teve também menor alta, com 0,07%, ante 0,25% em novembro; Recife registrou 0,04% ante 0,05%, e o Rio de Janeiro registrou 0,08% e 0,17% o mês passado. Já Salvador e Brasília tiveram alta - 0,39% ante 0,35% na capital federal, e 0,18% ante 0,15% na capital baiana.