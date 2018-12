Principais bolsas asiáticas seguem Nova Iorque e fecham em baixa

9

2018-12-21 08:01:49

As principais bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira (21), após um novo tombo em Wall Street, em meio a persistentes preocupações com a saúde da economia global. Alguns mercados menores da região, no entanto, conseguiram se recuperar no fim dos negócios.

Os índices acionários de Nova Iorque sofreram perdas de até 2% no pregão dessa quinta-feira (20), à medida que temores sobre a desaceleração da economia mundial ganharam força depois que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) sinalizou, nessa quarta-feira (19), que continuará elevando juros no próximo ano.

Investidores nos EUA e em outras partes do mundo se preocupam também com uma possível nova paralisação do governo americano no fim de semana, em meio a um impasse no Congresso sobre recursos que o presidente Donald Trump exige para a construção de um muro na fronteira com o México.

Principal índice de ações da China, o Xangai Composto recuou 0,79% hoje, a 2.516,25 pontos, em seu quarto pregão consecutivo de perdas e registrando queda semanal de 3%. Já o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,96%, a 1.284,66 pontos, acumulando desvalorização semelhante na semana.

Em Tóquio, o Nikkei teve baixa de 1,11%, a 20.166,19 pontos, renovando mínima em 15 meses. Na semana, o índice japonês amargou perda de 5,65%, a mais acentuada em dois meses.

Os últimos números de inflação do Japão, divulgados ontem à noite, vieram abaixo do esperado, sugerindo que o BoJ - como é conhecido o banco central do país - terá de manter estímulos monetários por muito tempo ainda para atingir sua meta de inflação de 2%. Na comparação anual de novembro, o núcleo do índice de preços ao consumidor subiu 0,9%, ante previsão de analistas de +1%.

Na madrugada de ontem, o BoJ decidiu manter sua política monetária inalterada diante de riscos à perspectiva da economia japonesa, ligados principalmente ao comportamento protecionista de EUA e China.

Bolsas menores da Ásia, por outro lado, conseguiram reverter perdas de mais cedo e terminar a sexta com valorização marginal. Foi o caso do sul-coreano Kospi, que subiu 0,07% em Seul, a 2.061,49 pontos, e do Taiex, que mostrou ligeira alta de 0,02% em Taiwan, a 9.676,67 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançava cerca de 0,60% perto do fim do pregão, depois de chegar a cair 1,2% em seu pior momento.

Na Oceania, a bolsa da Austrália voltou a ser pressionada por ações de grandes bancos domésticos e o S&P/ASX 200 caiu 0,69% em Sydney, a 5.467,60, nova mínima em dois anos. Na semana, o índice australiano teve queda de 2,4%.