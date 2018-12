9

O PIB de 2018 deve fechar com alta de 1,3% em 2018, abaixo do esperado pela maioria dos analistas no início do ano. Para 2019, a expectativa é de avanço de 2,7%. As projeções foram divulgadas nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A estimativa é que a inflação feche 2019 com alta de 4,10%, após crescer 3,80% neste ano. O Ipea prevê que o Banco Central inicie um processo de elevação gradual da meta da taxa Selic no final de 2019 ou no início de 2020.