Industrial gaúcho aponta retomada da confiança neste final da temporada 2018

2018-12-20 19:03:54

O setor de indústria do Rio Grande do Sul está com a expectativa alta nesta reta final da temporada 2018. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI-RS) aponta 65,5 pontos, um resultado estável em comparação com o período de novembro, quando havia registrado aumento recorde de 10,6 pontos.

Desde o início dos registros do índice, em 2010, esta é a primeira vez que os empresários gaúchos do setor se apresentam otimistas. “A elevada confiança indica para a aceleração da atividade do setor no primeiro semestre de 2019”, prevê o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry.

O Índice de Condições Atuais (ICA) ratifica a melhora do cenário econômico apontado em novembro, quando saltou 8,8 pontos e passou ao terreno positivo (56 pontos), crescendo novamente para 57,1, em dezembro, o maior valor para o último mês do ano da série histórica.

Para o ICEI-RS de dezembro, a Fiergs consultou 215 empresas, dos quais 56 pequenas, 74 médias e 85 grandes, no período de 1º a 12 de dezembro.