9

662496

2018-12-20 18:54:53

Rio Grande do Sul registra superávit de 10,1 mil novos postos de trabalho no mês de novembro

O Rio Grande do Sul finalizou o mês de novembro com um superávit de 10.121 novos postos de trabalho, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (20), pelo Ministério do Trabalho. O resultado é maior comparado com o mesmo período de 2017, quando foram formados 8.753 a mais. Ao todo, o Estado abriu 87.418 vagas e fechou outras 77.297.

O saldo coloca o Rio Grande do Sul na terceira posição no ranking de geração de empregos formais no Brasil, os gaúchos ficam atrás somente de São Paulo (+17.754) e Rio de Janeiro (+13.700).

O setor de comércio e agropecuária foram as áreas que puxaram o resultado para cima, com 5.085 e 3.835 admissões respectivamente.

Por outro lado, a indústria da transformação teve uma queda de 0,14%. O que representa 985 trabalhadores desligados de suas funções. Seguido pela construção civil, com 364 novos desempregados.

Esse é o terceiro mês consecutivo em que o Estado apresenta saldo positivo no levantamento, após uma sequência de meses com resultados negativos.

Porto Alegre foi a cidade com o maior mercado para geração de novos postos com saldo positivo de 1.334. Do lado contrário, Novo Hamburgo fechou com 233 desligamentos.