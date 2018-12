9

2018-12-20

Presidente do Banco Central diz que ficará no cargo até março para chegada da nova equipe

A poucos dias do início do novo governo do presidente eleito da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reafirmou nesta quinta-feira (20) que seguirá no cargo até, pelo menos, o mês de março para a chegada da nova equipe à instituição. Até lá, disse Goldfajn, o foco está no Banco Central e, por isso, não respondeu sobre quais são os planos profissionais após a instituição.

Questionado sobre o trabalho como presidente do BC, Ilan Goldfajn comentou que "o mais importante é a relevância do trabalho" realizado pela instituição.

"Se você faz algo que beneficia a economia, você afeta milhões de pessoas. Se você conseguir mexer no sistema para facilitar, você melhora a vida de todo mundo", afirmou o presidente do Banco Central.