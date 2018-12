Justiça de São Paulo suspende novamente acordo da Embraer com Boeing

9

662347

2018-12-20 12:25:55

Folhapress

A Justiça Federal de São Paulo suspendeu mais uma vez a venda da Embraer para a Boeing. A liminar foi concedida no âmbito do processo movido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, cidade do ABC paulista que abriga um dos principais pólos de produção da Embraer no país, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.

A decisão é do juiz Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, o mesmo que no início do mês já havia interrompido o acordo ao conceder liminar favorável à ação movida por deputados petistas.

Quatro dias depois, a decisão acabou sendo cassada pelo TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª região), a pedido da AGU (Advocacia-Geral da União).