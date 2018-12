9

Aneel faz leilão de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul e em mais 12 estados

Serão divididos 16 lotes, com investimento previsto da ordem de R$ 13,2 bilhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil/JC

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promove nesta quinta-feira (20), na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, o leilão de transmissão Nº 4/2018 para a construção, operação e manutenção de 7.152 quilômetros (km) de linhas de transmissão e subestações, com capacidade de transformação de 14.819 mega-volt-amperes (MVA).

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e os diretores da Aneel devem acompanhar o leilão, em São Paulo. Empreendimentos do Rio Grande do Sul e outros 12 estados estão incluídos, como Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

O leilão será dividido em 16 lotes, com investimento previsto da ordem de R$ 13,2 bilhões e geração de 28 mil empregos diretos. As instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial no prazo de 48 a 60 meses, a partir da assinatura dos respectivos contratos de concessão.