Ambev e High Park Farms farão pesquisa de bebidas com extratos de canábis

2018-12-19 22:18:05

A Ambev informa que sua subsidiária canadense Labatt Brewing Company Ltd. firmou um acordo de parceria com a High Park Farms Ltd., uma subsidiária da Tilray, Inc., uma empresa global pioneira em produção e comercialização de canábis.

Segundo a empresa, o objetivo da parceria é pesquisar bebidas não alcoólicas contendo extratos presentes na canábis, podendo cada uma das empresas investir até US$ 50 milhões.

"A parceria está limitada exclusivamente ao Canadá e as decisões relacionadas à potencial comercialização de tais produtos no país serão tomadas no futuro", diz a empresa.