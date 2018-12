Dólar recua antes do Fed, mas diminui perdas após decisão sobre juros

9

662312

2018-12-19 19:47:35

O dólar operou em baixa em geral antes da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), com a expectativa de que a instituição sinalizasse postura mais cautelosa na política monetária, em meio a sinais de desaceleração global. Após a decisão do Fed, que elevou os juros, mas previu menos altas da taxa em 2019, o dólar reduziu as perdas e chegou a inverter o sinal diante de algumas divisas.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar caía a 112,51 ienes, o euro avançava a US$ 1,1382 e a libra tinha queda para US$ 1,2627. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, caiu 0,07%, a 97,035.

Como esperado pela maioria do mercado, o Fed decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual. Além disso, o BC americano reviu suas projeções para 2019, com a mediana das apostas dos dirigentes agora em duas altas no próximo ano, quando em setembro eles haviam apontado três elevações.

A comunicação do Fed apoiou o dólar em geral. Em relação a divisas de países emergentes e ligados a commodities, a moeda americana chegou a inverter o sinal e passou a subir, mas não houve movimento único.

Entre outras moedas em foco, o euro subiu após a notícia de que a Itália conseguiu um acordo com a União Europeia sobre seu déficit orçamentário, evitando um processo no bloco.