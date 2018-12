Ibovespa sofre queda de 1,08% com decisão do Fed

9

662301

2018-12-20 01:00:00

A decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) trouxe frustração aos mercados de ações e impôs perdas significativas ao Índice Bovespa na última hora de negociação ontem. O indicador, que na espera pelo Fed chegou a subir 1,72%, cedeu à instabilidade das bolsas de Nova Iorque e fechou com queda de 1,08%, aos 85.673, na mínima do dia.

O Fed decidiu por unanimidade subir pela quarta vez neste ano os juros nos Estados Unidos, levando a taxa para a faixa entre 2,25% e 2,5% ao ano, o maior patamar em quase 11 anos. Nas projeções econômicas divulgadas com o comunicado, o Fed reduziu para duas a previsão de aumento de juros em 2019 - antes, a estimativa era de três altas. Foi o nono aumento de juros desde que o Fed começou a normalizar sua política monetária, em dezembro de 2015.

No comunicado, o banco central americano ressaltou que aumentos graduais nos juros são consistentes com a expansão sustentada da atividade econômica, com as condições sólidas do mercado de trabalho e com a inflação próxima da meta de 2% ao ano no médio prazo.

A expectativa era de que o Fed apontasse para interrupção do processo de elevação de juros em 2019. Mas, ao reduzir a projeção de três para duas altas de juros no ano que vem, a sinalização do Fed foi considerada uma "dovish hike", ou seja: ainda dovish (com menos ímpeto de elevar as taxas de juros), mas com manutenção do gradualismo no aperto monetário. Após a divulgação do comunicado, os juros dos Treasuries atingiram as máximas no dia, o dólar diminuiu a perda em relação a outras moedas fortes e os índices das bolsas de Nova Iorque migraram para o terreno negativo.

Com o resultado desta quarta-feira, o Ibovespa passa a contabilizar queda de 2,03% no acumulado da semana e de 4,28% em dezembro.