FCDL-RS projeta crescimento de 6% na venda do varejo gaúcho no período natalino

2018-12-19 18:30:00

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), projeta um crescimento de cerca de 6% nas vendas do varejo do Rio Grande do Sul durante a época natalina neste ano de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017. Entretanto, o valor fica abaixo dos patamares registrados em 2013, no auge do aquecimento econômico brasileiro.

“Nós observamos nos últimos anos que os consumidores estão mudando seu comportamento no período natalino, optando por comprar bens duráveis para presentear familiares e amigos. Buscam, especialmente, promoções ou descontos e produtos de qualidade, além de preços acessíveis. Portanto, é fundamental que os lojistas estejam preparados para atender esse novo tipo de demanda de seus clientes”, destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

A instituição tem como expectativa que o consumo médio pelos gaúchos neste período fique em torno de R$ 120. Os dados indicam que uma pessoa economicamente ativa compra, em média, quatro presentes. Lojas de departamento, internet e shopping center são os principais locais de compra e mais da metade dos consumidores pretendem pagar à vista. O Natal deve movimentar algo em torno de R$ 3,7 bilhões na economia do Rio Grande do Sul.

Roupas, calçados, perfumes, cosméticos, brinquedos, assessórios e eletrônicos são os itens mais procurados pelos consumidores.