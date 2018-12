Os números divulgados

9

2018-12-20 01:00:00

Variações do PIB gaúcho no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior)

Primeiro trimestre: - 0,3%

Agropecuária: - 4,9%

Indústria: 0,7%

Construção civil: 6,4%

Comércio: 6,5%

Serviços: - 2%

Segundo trimestre: - 0,9%

Agropecuária: - 6,0%

Indústria: 0,6%

Construção civil: 7,8%

Comércio: 2,9%

Serviços: - 1,5%

Terceiro trimestre: 3,8%

Agropecuária: 1,0%

Indústria: 11,2%

Construção civil: 4,8%

Comércio: 6,7%

Serviços: - 0,7%

Fonte: Fipe