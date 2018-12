PIB gaúcho no terceiro trimestre tem alta de 3,8%, diz Fipe

9

662162

2018-12-19 15:11:00

A indústria liderou o crescimento com alta de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior CLAITON DORNELLES /JC

Thiago Copetti

Fechados às pressas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os dados do PIB gaúcho para o terceiro trimestre deste ano foram apresentados nesta quarta-feira (19) de forma bastante simplificada. E sem previsão de quando será possível ter um detalhamento por segmento econômico. O contrato entre Estado e Fipe foi suspenso em julho pela Justiça , medida revertida pelo governo na semana passada.

De acordo com a Fipe, entre julho e setembro, o indicador teve alta de 3,8% no Estado. O destaque ficou com a alta de 11,2% na indústria em relação ao mesmo período do ano anterior. A agropecuária teve alta de 1%, a construção civil de 4,8% e o comércio de 6,7%. Já os serviços caíram 0,7%.

Não é possível, no entanto, saber quais segmentos foram responsáveis pelo desempenho positivo. A carência de dados detalhados se deve a diferentes fatores, mas o principal deles é o fim da Fundação de Economia e Estatística (FEE), que até o início do ano fazia o cálculo e era responsável pelo desenvolvimento do indicador há mais de quatro décadas.

A FEE foi extinta no fim de 2016, na leva de outra fundações públicas e por proposta do governador José Ivo Sartori (MDB). Medidas obtidas na Justiça do Trabalho impedem a demissão dos servidores da fundação até hoje, mas o quadro foi distribuído entre órgãos do Estado. Boa parte está na Secretaria de Planejamento. A Fipe foi contratada sem licitação com valor anual de R$ 3,3 milhões por 24 meses.

Como a FEE mantinha convênio com o IBGE, o instituto suspendeu o acordo de repasse de dados sigilosos alegando que não poderia fornecer as informações a uma entidade privada. Com isso, o PIB com base mais completa de dados será divulgado pelo IBGE, mas com demora maior, pois o órgão federal de estatística precisa fazer a revisão e consolidar os números.

Outro problema, de acordo com Eduardo Zylberstajn, coordenador de pesquisa da Fipe, é que a fundação paulista teve apenas seis dias para apresentar os dados. O pagamento do contrato também havia sido suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em junho, e agora, com a recente decisão, foi reativado, segundo o governo. “Não temos um prazo para disponibilizar quando teremos dados detalhados por setor, mas esperamos que seja o mais breve possível”, resume Zylberstjan.

CONFIRA OS NÚMEROS

Variações do PIB gaúcho em 2018 (em relação ao mesmo período do ano anterior)

Primeiro trimestre: - 0,3%

Agropecuária: - 4,9%

Indústria: 0,7%

Construção civil: 6,4%

Comércio: 6,5%

Serviços: - 2%

Segundo trimestre: - 0,9%

Agropecuária: - 6,0%

Indústria: 0,6%

Construção civil: 7,8%

Comércio: 2,9%

Serviços: - 1,5%

Terceiro trimestre: 3,8%

Agropecuária: 1,0%

Indústria: 11,2%

Construção civil: 4,8%

Comércio: 6,7%

Serviços: - 0,7%

Fonte: Fipe